Прокопьевские подростки избили сверстника за серьгу в ухе

Кемерово, 3 апреля. Полиция начала проверку по факту избиения школьника в Кемеровской области. Потасовка попала в объектив камер очевидцев.

Группа молодых людей из Кузбасса напала на ровесника из-за внешнего вида, сообщили в соцсетях местные жители. Злоумышленники возмутились тем, что подросток носит серьгу в ухе, а после «замечания» отказался снимать аксессуар. В ответ они покалечили оппонента.

Ролик, на котором был запечатлен конфликт, просмотрели сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия следователи инициировали проверку. В настоящее время личности агрессоров установлены, стражи порядка выясняют их местонахождение.

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