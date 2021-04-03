Фанаты и близкие поздравили онкобольную Заворотнюк с днем рождения

Москва, 3 апреля. Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ведет борьбу с тяжелым заболеванием, публично поздравили ее с юбилеем. Растроганные поклонники присоединились к теплым словам.

В Instagram-аккаунте, который ведут члены семьи актрисы, появился пост, посвященный важной дате. Авторы сообщения пожелали звезде сериала «Моя прекрасная няня» долголетия, охапок цветов, любви, уважения и признания. Близкие Заворотнюк хотят, чтобы она поборола недуг, радовалась успехам маленькой дочери и каждому дню рядом с родными.

«Сильная, мудрая, яркая, неповторимая, влюбившая в себя огромное количество людей, умеющая согревать теплом и радостью других. Дарящая нам всем столько красоты и добра», — говорится в публикации.

Фанаты мгновенно откликнулись на пост и наперебой стали поздравлять любимую актрису. Заворотнюк пожелали крепкого здоровья, а ее семье — терпения и сил.

«Океаны счастья»; «Только жить!!! Любимая актриса!!»; «Пусть она отпразднует еще не один юбилей», — написали поклонники.

Как отметил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, актриса вполне может вернуться к работе в кино, несмотря на перенесенное лечение и хирургическое вмешательство. Он разработал для звезды экспериментальную терапию, но ее так и не применили — решили оставить на самый крайний случай. Заворотнюк уже вернулась из больницы в свой дом в Крекшино.