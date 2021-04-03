Экономист рассказал, что даст России выйти еще более окрепшей после спада

Важным фактором выхода России из рецессии станет повышение деловой активности в стране, рост спроса со стороны корпоративных заказчиков и населения. Такое мнение ФАН высказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Восстановление экономики

Экономика России восстанавливается от рецессии, которая была вызвана пандемией коронавируса, на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как считает агентство, экономика РФ пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, которые связаны с COVID-19.

Однако появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Это побудило Банк России в прошлом месяце впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост.

«До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Качественный рост

Как отметил Андрей Лобода, сегодня наиболее качественный экономический рост на пространстве СНГ демонстрируют только Россия и Белоруссия. Эти союзные государства полагаются на валовый внутренний продукт, произведенный в стране, развитие технологий, опорных отраслей народного хозяйства и повышение производительности труда. К сожалению, многие постсоветские страны подпитывают свои экономики за счет денежных переводов трудовых мигрантов родственникам из-за границы.

«Просадка российской экономики по итогам прошлого года оказалась не такой критичной, как у ключевых экономических держав в ЕС. Это позволило России по итогам 2020 года обойти ВВП Германии и стать России пятой экономикой мира. Для сохранения лидерских позиций российской экономике помогут рост цен на сырье и уверенная экономическая политика по развитию крупных инфраструктурных проектов. Важным фактором выхода России из рецессии станет повышение деловой активности в стране, рост спроса со стороны корпоративных заказчиков и населения», — пояснил Андрей Лобода.

Он заметил, что мировые рынки продолжают увеличивать интерес в пользу валют быстроразвивающихся рынков. Мягкая денежная политика ФРС США и ЕЦБ на фоне триллионных вливаний в американскую экономику дополнительно подстегивают интерес инвесторов в российские активы. Участники сделки ОПЕК+ также прогнозируют восстановление мировой экономики после пандемии. Это значит, что на фоне очень комфортных цен на нефть Россия увеличит объем экспорта на мировые рынки.

«Пандемия перезагрузила мировую экономику, и теперь мир ждет рост и увеличение потребления энергоресурсов. Главный мировой экспортер — Саудовская Аравия — заинтересован в максимально высоких ценах на нефть и готов ради этого даже пожертвовать квотами на объемы добычи. Россия имеет все шансы выйти из рецессии к началу четвертого квартала 2021 года. Важно, чтобы наши западные партнеры не переломили ситуацию, введя новую порцию санкций, затрагивающих российский госдолг», — добавил Андрей Лобода.

Эксперт обратил внимание, что оптимизм вселяет и тот факт, что сегодня, в отличие от стран ЕС, власти России не планируют усиления каких-либо ограничений и тем более локдаунов на фоне пандемии коронавируса. Деловая активность и положительный настрой бизнеса будут во многом зависеть и от результатов вакцинации российских граждан. А положительные результаты уже налицо. Высокие цены на российский экспорт, прорыв в цифровизации экономики, относительно недорогой рубль, повышение спроса и восстановление деловой активности малого и среднего бизнеса позволят выйти России еще более окрепшей после спада.