Житель Калининграда сломал челюсть сиделке своей бабушки

Калиниград, 3 апреля. Местный житель попал под уголовную статью за избиение женщины. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Полицейские задержали мужчину, который жестоко избил сиделку, присматривающую за его бабушкой. Он стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение вреда здоровью.

Горожанин попросил свою знакомую посидеть с пожилой родственницей. Вечером калининградец проходил мимо дома родственницы и увидел, что в квартире горит свет. Он позвонил сиделке и попросил выйти в подъезд, где случился конфликт.

Мужчина избил женщину. Пострадавшая обратилась к медикам, у нее выявили перелом челюсти. Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленник задержан. Решается вопрос о мере пресечения.

Краснодарец сломал нос бывшей пассии при попытке похитить ее на 8 Марта, сообщал ранее ФАН. Мужчина поместил свою бывшую возлюбленную в багажник автомобиля и пытался увезти в неизвестном направлении.