СК по делу о коррупции добивается домашнего ареста для ярославского депутата

Ярославль, 3 апреля. Один из депутатов думы области задержан силовиками. В суд поступило ходатайство СК об избрании ему меры пресечения.

Преступление коррупционного характера выявили сотрудники ФСБ. По версии правоохранителей, парламентарий мог быть посредником во взяточничестве. Следствие настаивает на домашнем аресте для подозреваемого.

В области фигуранта знают не только в политических, но и в деловых кругах — он связан со строительным бизнесом.

В Москве суд отправил под арест жену известного в России бизнесмена Бориса Шпигеля. Ей предъявлено обвинение в посредничестве и даче взятки. Ключевым участником коррупционного преступления является теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщал ФАН.