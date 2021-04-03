Показ спектакля по мотивам фильма Михалкова «12» состоится в Екатеринбурге

Москва, 3 апреля. Актер и режиссер Никита Михалков рассказал телеведущему Ивану Урганту о планах привезти в Екатеринбург спектакль, поставленный по мотивам фильма «12».

Михалков появился в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» и раскрыл планы на постановку, в основу которой лег его полнометражный художественный фильм 2007 года. Премьерный показ спектакля состоится в Большом театре в Москве 24 апреля.

«История о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отца», — говорится в описании постановки на сайте театра.

По словам Михалкова, после он намерен показать спектакль жителям и гостям Екатеринбурга.

«И вообще я бы хотел, чтобы этот спектакль не был единичной акцией. Мне очень хочется, чтобы то, что мы сейчас делаем, увидели люди. Поэтому следите за афишей», — заключил режиссер.

Большая часть передачи была посвящена рассуждениям Михалкова о кино. В частности, он признался, что наследники снимаются в его картинах бесплатно.