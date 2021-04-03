Партия Эрдогана обеспокоена усилением курдских отрядов

Анкара, 3 апреля. Пресс-секретарь правящей «партии Справедливости и развития» (AKP) Ибрагим Калын в своем Twitter-аккаунте поделился сведениями о том, что только в марте курдские отряды самообороны (YPG) похитили 2700 молодых людей в сирийской провинции Хасака. По словам Калына, их вербуют, чтобы они стали террористами.



«Вот вам западная идеализация и романтизм РПК в Сирии. Скажут ли хоть слово их сторонники? Наверное, опять же, нет», — поделился своими опасениями Калын.

Власти Турции ведут активную борьбу с курдскими вооруженными формированиями и считают их террористами. По всей стране Управлением полиции проводятся спецоперации по выявлению и задержанию членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и вооружённых курдских отрядов — сирийские курдские отряды самообороны YPG официальная Анкара считает частью Рабочей партии Курдистана.