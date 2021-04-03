Благовещенские врачи-герои рассказали об операции во время пожара в медцентре. ФАН-ТВ

Днем 2 апреля в здании кардиохирургического центра Благовещенска произошел пожар, загорелась кровля. Началась активная эвакуация персонала и пациентов. В этот момент в медцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование.

Несмотря на то, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности, вопрос о прекращении сложной операции на сердце на основном этапе работы даже не стоял — необходимо было спасти жизнь пациента.

«Зашла медсестра, говорит: «Идет эвакуация, пожар в здании на крыше». Мы, естественно, отреагировали в шуточной форме, говорим: «1 апреля было вчера, поэтому не смешно сегодня». Медсестра ответила: «Работаем дальше пока, но пожар есть», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением центра Валентин Филатов.

В непростых условиях, без электричества и централизованной подачи кислорода, пришлось использовать автономные источники операционной. Кроме того, были заготовлены кислородные маски, так как было неизвестно, сколько продлится операция и как будут развиваться события в это время.

«Чтобы не поступал дым в операционную, мы «загерметизировались»: двери были закрыты, влажные простыни были под двери подложены. И у нас атмосфера сохранялась относительно стабильная, без задымления», — добавил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин.

Как объяснили врачи, плановая операция проводилась пациенту с ишемической болезнью сердца.

«Аортокоронарное шунтирование — это самая сложная операция. Получается, что это кардиохирургические операции, они в любом случае самые сложные — в Амурской области, по крайней мере», — объяснил Филатов.

Заведующий кардиохирургическим отделением отметил, что его коллеги проявили храбрость и не утратили сосредоточенность и хладнокровие, даже когда к концу операции с потолка начала стекать вода и появился запах гари. По его словам, операция длилась положенное время — около четырех часов. Сейчас пациент находится в отделении реанимации областной больницы в стабильном состоянии.