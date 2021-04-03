Правоохранители ведут розыск сбившего под Омском пенсионерку водителя

Омск, 3 апреля. Пенсионерка пострадала по вине неизвестного автомобилиста, наехавшего на нее. Злоумышленник сбежал с места ДТП. Сейчас стражи порядка по Омской области ведут его розыск.

По данным источника, 73-летняя женщина шла по обочине дороги. Водитель на неустановленной машине зацепил пенсионерку. От удара женщину отбросило на несколько метров. С множественными травмами горожанка была госпитализирована. Поиск скрывшегося нарушителя осложняется тем, что у сотрудников ГИБДД нет данных о том, на каком автомобиле передвигался злоумышленник.

В Новосибирске под колеса фургона попала школьница. С ушибом головного мозга 13-летний ребенок был госпитализирован, сообщал ФАН.