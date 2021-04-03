Российский патрульный корабль возвращается в Новороссийск из Средиземного моря

Новороссийск, 3 апреля. Патрульный корабль российского Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» следует в Новороссийск из акватории Средиземного моря.

О завершении миссии патрульного корабля ВМФ РФ после выполнения задач в дальней морской зоне сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«В настоящее время корабль осуществляет прохождение пролива Босфор», — сказано в опубликованном релизе.

В дальней морской зоне «Дмитрий Рогачев» находился с начала 2021 года, приняв участие в международных учениях «АМАН-2021», а также выполнив задачи в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

Ранее сообщалось о начале плановых учений Черноморского флота близ берегов Крыма. Об уникальной арктической операции ВМФ РФ писал сайт 360tv.ru.