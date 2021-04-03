Финансист Иосуб оценил перспективы рубля до конца года

Москва, 3 апреля. Представитель компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб поделился своим прогнозом относительно курса рубля в текущем году.

Русская валюта будет сохранять стабильность в апреле, заявил эксперт в комментарии для «Российской газеты». По его мнению, в апреле евро начнет ослабляться по отношению к доллару, а нефть придет к уровню в 60–65 долларов за баррель. Он считает, что решение ОПЕК+ увеличить добычу черного золота не помешает этому.

Год закончится укреплением рубля: Иосуб дает прогноз на укрепление российской валюты на 10% по отношению к доллару. Тогда тот будет стоить менее 70 рублей, а евро — около 85 рублей. Способствовать этому может мягкая политика ФРС США.

В прошлом году национальная валюта показала сильное падение. Несколько снижений следовали одно за другим в марте и сентябре, в целом же рубль ослаб на 20% к доллару и на 30% к евро. Одним из главных факторов, которые влияют на курс рубля, выступает политика в США, поясняют аналитики.

Чтобы обеспечить постоянный приток дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц, потребуется вложить как минимум 20 млн, приводит «ФедералПресс» слова аналитика «Фридом финанс» Валерия Емельянова. Деньги, по его словам, можно получать с купонов облигаций, дивидендов, а также от акций или выплат из фондов недвижимости.