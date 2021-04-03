Женщины Чада встают и голосуют

Нджамена, 3 апреля. Перед выборами президента в столице Чада общественная организация призвала женщин выполнить свой гражданский долг.

Общественная организация «Голос женщин» запустила 1 апреля десятидневную информационную кампанию «Женщины встают и голосуют». Координатор организации Амина Тиджани Яя призвала женщин принять вызов и выполнить свой гражданский долг — проголосовать:

«Те, кто еще сомневается, я хотела бы обратиться к ним и сказать, что их сомнения, страхи, а иногда и страх участвовать в политической жизни являются закономерными. Однако, поскольку политическое участие женщин не является линейным процессом, наша страна может отредактировать свою собственную оригинальную версию, которая вселит в нас уверенность».

Выборы президента Чада назначены на 11 апреля 2021 года. По стране уже проходят предвыборные кампании кандидатов. В прошлых президентских выборах, состоявшихся в 2016 году, приняли участие 76% зарегистрированных избирателей.

Оппозиция выступает против выдвижения кандидатуры действующего президента Идрисса Деби, занимающего пост главы государства с 1990 года. Несколько кандидатов по разным причинам отстранены от участия в президентской гонке.