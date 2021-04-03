Топ-5 лучших ролей Анастасии Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Заворотнюк сегодня празднует юбилей. В день 50-летия артистки мы решили сделать подборку ее лучших работ в кино.

Моя прекрасная няня

Начнем мы нашу подборку, конечно, с всенародно любимой роли актрисы в сериале «Моя прекрасная няня». Главная героиня, Виктория Прутковская, покорила зрителей своим оптимизмом и находчивостью. Эти качества помогают девушке в самых непростых жизненных ситуациях. Еще недавно она жила в Мариуполе, а теперь перебралась в Москву. Казалось бы, есть работа, да и свадьба на носу. Но, как всегда, судьба припасла для Вики кучу неприятных сюрпризов. Впрочем, наша провинциалка не из робкого десятка и все жизненные проблемы преодолевает с ослепительной улыбкой и юмором. Именно благодаря своему бойкому характеру девушка устраивается няней в дом успешного бизнесмена Максим Шаталина, что и становится началом истории, полной самых невероятных ситуаций с неизменно счастливым концом.

Шекспиру и не снилось

Обворожительная Анастасия Заворотнюк блистательно исполняет комедийные роли. Неудивительно, что в картине «Шекспиру и не снилось» она также стала настоящим бриллиантом. Воплощенный ею образ воровки Лизон очаровывает раз и навсегда. Да и сюжет фильма не оставит равнодушным. В провинциальном городке спектакль известных актеров, конечно, становится центральным событием. И все бы ничего, да вот только на артистов обрушились серьезные неприятности, поскольку главная звезда сбежала с возлюбленным и представление оказалось под угрозой.

Код апокалипсиса

Образ роковой красотки Мари в головокружительном боевике актриса воплотила безукоризненно. На долю героини выпадает, разумеется, самая тяжелая работа — спасти мир. Угрожает человечеству опаснейший террорист, похитивший ядерные боеголовки. Помешать его сумасшедшим планам можно, узнав код деактивации смертоносного заряда, но выведать его будет очень непросто. Впрочем, наша героиня умеет великолепно стрелять не только глазками, но и из всех видов оружия, так что мир может спасти спокойно.

Служебный роман. Наше время

В ремейке замечательного советского фильма Анастасия Заворотнюк исполнила роль Ольги Рыжовой. Актрисе блестяще удалось передать и типичную историю несчастной любви. Зрителей не оставила равнодушными простая и понятная картина о том, что даже обычный офис может стать местом, где кипят настоящие страсти. Виной всему, как всегда, любовь. История Людмилы Калугиной и Анатолия Новосельцева уже давно стала современной классикой.

Охота на гауляйтера

Первое место занимает непростая роль, с которой актриса блестяще справилась. Картина «Охота на гауляйтера» рассказывает историю времен Великой Отечественной войны о подготовке спецоперации по устранению фашистской верхушки. Анастасия Заворотнюк не раз подчеркивала, как сильно хотела сыграть в этом фильме. Зрители по достоинству оценили ее труд в воплощении на экране образа Галины Помазан. Работа в драме о ликвидации генерального комиссара оккупированной Белоруссии Вильгельма Краубе стала одной из самых важных в жизни актрисы.