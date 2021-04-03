Кабмин РФ одобрил продление соглашения с США по сотрудничеству в космосе

Москва, 3 апреля. Соглашение России и США по сотрудничеству в космическом пространстве одобрено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Правительства России. Документ был впервые подписан в 1999 году и с тех пор продлевался уже четырежды.

«Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов», — говорится в сообщении.

Решение было предварительно обсуждено с США. Процедура продления будет полностью завершена после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утвержденному распоряжению.

Предприятие госкорпорации «Роскосмос» ранее объявило о разработке ракеты сверхлегкого класса.