Москва, 3 апреля. Предустановленные на гаджеты жителей России приложения не могут передавать личные данные пользователей.

Информацией об этом поделились в Министерстве цифрового развития Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что на всю технику, произведенную после 1 апреля этого года, предварительно устанавливается стандартный софт. Последним уже пользуются десятки миллионов россиян. Программы загружаются из магазинов и полностью соответствуют требованиям в сфере безопасности и защиты личных данных.

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — уточнили в Минцифры РФ, исключив возможность передачи персональных сведений.

Таким образом, сотрудники ведомства опровергли сведения о том, что все предустановленные отечественные приложения могут передавать личные данные россиян за рубеж.

Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщили о мерах по борьбе с телефонным мошенничеством. Для этих целей был разработан специальный проект.