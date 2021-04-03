Архивное фото лежащей в кровати Пугачевой привело фанатов в восторг

Москва, 3 апреля. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев обрадовал фанатов архивной фотографией певицы Аллы Пугачевой.

Звезда скандальной телестройки опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram и оставил лаконичную подпись.

«Доброе утро», — написал шоумен.

На фотографии Пугачева запечатлена лежащей в кровати среди подушек. Примадонна нарядилась в яркое платье, к которому подобрала черные колготки и украшения. Дополнила образ «фирменная» пышная прическа исполнительницы.

Подписчики Солнцева пришли в полный восторг от фотографии. Многие выразили восхищение внешним видом артистки, а некоторые решили пошутить по поводу ее позы.

«Шикарная женщина»; «Спустя 50 лет намного моложе выглядит»; «У меня так кошка на кровати лежит», — написали поклонники.

А вот новая прическа Пугачевой далеко не всем пришлась по душе. На праздновании дня рождения внучки Клавдии Примадонна появилась с молодежной стрижкой с рваными прядками. Как отметила звездный парикмахер Ксения Бобылева, укладка не соответствует образу народной артистки СССР.