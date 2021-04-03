Словенская оппозиция развернула кампанию против председателя правительства

Любляна, 3 апреля. Неудачи в борьбе с пандемией коронавируса сподвигли словенскую оппозицию развернуть кампанию против председателя правительства Янеза Янша.

Левоцентристские политические партии Словении «Социальные демократы», «Левые», «Список Марьяна Шареца» и Партия Аленки Братушек направили в Госсобрание страны резолюцию о начале процесса вынесения вотума недоверия Янше. Об этом рассказали лидеры указанных движений на пресс-конференции, прошедшей 2 апреля.

Представители оппозиции обвинили премьер-министра в провале кампании по вакцинации населения и оказании давления на прокуратуру Словении. Власти страны в свою очередь считают попытку вынесения вотума инструментом борьбы за власть.

Ранее сообщалось о сходе двух лавин в западной части Камникско-Савиньских Альп в Словении.