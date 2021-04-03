SpaceX забрала рухнувший на ферму в США обломок ракеты Falcon 9

Вашингтон, 3 апреля. Сотрудники компании SpaceX забрали фрагмент тяжелой ракеты Falcon 9, который рухнул на территорию одной из ферм в штате Вашингтон.

Ранее стало известно, что владелец фермы обнаружил на участке обломок ракеты размером с огромную боксерскую грушу. Фермер вызвал сотрудников полиции, которые предположили, что находка является фрагментом ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал 24 марта. Позднее было установлено, что обломок является композитным баком.

«SpaceX забрала композитный бак высокого давления, упавший после повторного входа в атмосферу на прошлой неделе. Он был обнаружен на частной территории на юго-западе округа Грант на этой неделе», — сообщает пресс-служба шерифа округа Грант.

Напомним, 24 марта американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink. Изначально старт Falcon 9 планировалось произвести 21 марта, однако он был перенесен.