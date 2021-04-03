Силовики задержали в Краснодаре сына крупного бизнесмена по делу о мошенничестве

Краснодар, 3 апреля. Сын руководителя фирмы — крупнейшего застройщика Красноярска, задержан правоохранителями. Родственника бизнесмена «взяли» в Краснодаре.

По данным источника, подозреваемого должны доставить в Красноярск для проведения следственных действий. Правоохранители считают, что он может быть связан с делом о мошенничестве на 112 миллионов рублей при поставке оборудования в красноярскую больницу. Подрядчиком при проведении строительных работ была компания отца задержанного.

Ключевым подозреваемым по делу об афере является бизнесмен Сергей В. Следователи полагают, что в ходе поставки оборудования были сделаны липовые экспертные заключения. Это позволило осуществить замену товара на более дешевый.

В Челябинске суд арестовал бизнесмена, который подозревается в мошенничестве. Ущерб, причиненный городскому бюджету, превысил 100 миллионов рублей, сообщало URA.RU.