Бои в Донбассе эксперты связали с атаками на «Северный поток — 2»

Агрессия ВСУ против мирного населения Донбасса в ближайшие дни может превратиться в полномасштабную войну, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

ВСУ атакуют

Украинские военные впервые с конца июля 2020 года произвели артиллерийский обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Артиллерийских обстрелов в Донбассе не было с июля 2020 года, когда были введены дополнительные меры в рамках перемирия. Так или иначе, с тех пор артиллерия на линии фронта в Донбассе не использовалась.

Однако сейчас Вооруженные силы Украины произвели артиллерийский обстрел позиций Народной милиции ЛНР в районе села Калиново-Борщеватое.

Начало наступления?

Политолог Владимир Карасев считает, что этого и следовало ожидать. Президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонил наконец хозяин из Вашингтона.

«Украинский президент заверил президента США Джо Байдена в верности и преданности идеалам звездно-полосатого государства и получил от барина целеуказания по Донбассу. Украина давно, по сути, отказалась от следования Минскому протоколу. Агрессия ВСУ против мирного населения Донбасса, увы, в ближайшие дни может превратиться в полномасштабную войну. Можно не сомневаться в преступном молчании ОБСЕ и Евросоюза в целом. Атака, скорее всего, будет не только на Донбасс, но и на Россию на крымском направлении», — пояснил Владимир Карасев.

По словам политолога, случае нападения на Россию Украина потеряет десятки тысяч своих воинов и «ляжет за два-три дня». Но Вашингтону это и нужно, чтоб в очередной раз объявить Россию «агрессором».

«Вопрос в другом. Насколько готовы граждане Украины в погонах лечь в суровых луганских и донецких степях ради интересов Соединенных Штатов», — заключил Владимир Карасев.

Атака на «Северный поток — 2»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что Украина уже в открытую стягивает к линии разграничения вооружение и технику.

«Наступление уже началось или нет? Вот в чем вопрос. И вооружение украинское передвигается по территории страны в открытую. Наглядно грузят танки, перебрасывают солдат. И из Белого дома добро имеют. Вашингтон хочет через Донбасс заблокировать «Северный поток — 2». А вот от двуличия не ушли. Руслан Хомчак заявляет, что за наступлением погибнут мирные люди. А до этого семь лет они не гибли! Зеленскому, как молодой девке, и хочется, и можется, да мамка не велит. Хотя мамка в лице Байдена совсем и не против», — пояснил Антон Бредихин.

Но и сам Владимир Зеленский, как считает эксперт, осознает все последствия чудовищного разгрома украинских войск и бегство «сильнейшей армии Европы». Вот и готовит уже партизанские отряды. Обстрелы же будут возрастать, накал обстановки выгоден Киеву в рамках реализации отнюдь не своих желаний.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.