Гостевые дома могут выйти из тени уже в 2021 году. ФАН-ТВ

Гестхаусы или так называемые гостевые дома Крыма и всей России могут начать работать легально уже в 2021 году. Об этом в видеоинтервью ФАН заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«В случае внесения изменений в закон о туризме в кратчайшие сроки возможна подготовка также в ускоренном порядке подзаконных актов, которые могут начать действовать в этом году», — сообщил он.

Чтобы навести порядок в сфере малых объектов размещения туристов в этом году, Госдума РФ должна принять законопроект Ростуризма, который закрепляет в ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности в РФ» понятие «гостевой дом», отметил политик.

«У нас есть большая задача: использовать это время, чтобы максимально подготовить гостиничный сервис не только Крыма, но и всей страны, чтобы в России стало отдыхать максимально комфортно, безопасно и интересно. Дать нашим туристам право выбора, и чтобы этот выбор склонялся в сторону российских курортов», — объяснил он.

Глава профильного министерства Крыма также рассказал о перспективах внутреннего и въездного туризма в России и о том, почему собственники малых средств размещения сегодня лишены возможности законного ведения бизнеса в РФ.