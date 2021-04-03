Оперштаб сообщил о 9021 новом случае коронавируса в России

Москва, 3 апреля. Российские медики за сутки выявили 9021 случай коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Такие данные предоставил оперативный штаб.

У 13,6% новых пациентов отсутствуют клинические проявления коронавируса. В Москве медики выявили 2011 случаев COVID-19. В Петербурге заболели еще 717 человек. В Московской области инфекцию подхватили 594 человека. В Нижегородской области выявили 274 новых случая COVID-19.

За прошедшие 24 часа зафиксировано 384 летальных исхода среди больных с подтвержденным коронавирусом. Полностью выздоровели еще 9618 человек. Согласно прогнозу специалистов, коллективный иммунитет в России может сформироваться ближе к лету.