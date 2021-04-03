Новый вид сверхмощных пикосекундных генераторов разработали в России

Екатеринбург, 3 апреля. Инновационный вид генераторов сверхмощных пикосекундных импульсов разработали в Институте электрофизики Уральского отделения РАН.

Пикосекундные твердотельные генераторы — это перспективный класс мощных импульсных установок. Они довольно востребованные в научных исследованиях. Такое оборудование используют для изучения сверхбыстрых процессов электрического разряда.

В своей разработке ученые из Института электрофизики Уральского отделения РАН использовали новый подход, который позволяет усиливать мощность импульса и сжимать его во времени. Раньше для получения импульсов в таких установках специалисты применяли газовые и жидкостные коммутаторы.

«Предлагаемый нами подход позволил в десятки раз поднять пиковую мощность импульса: мощность электрических импульсов длительностью около 100 пикосекунд увеличена до значений более 70 ГВт», — рассказал ТАСС один из разработчиков.

Российские биохимики также отметились своими достижениями. Они создали магнитные наночастицы, которые могут управлять отдельными молекулами при помощи магнитного поля. Впоследствии такие элементы присоединяются к одиночным молекулам РНК или ДНК.