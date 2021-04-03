Стала известна статистика трат россиян на необходимые товары

Москва, 3 апреля. Большинство жителей России тратит от четверти до половины бюджета на необходимые услуги и товары, такие как продукты питания и транспорт.

Исследователи онлайн-платформы Webbankir выяснили, что 42,9% российских семей тратят на базовое потребление от 25% до 50% их дохода, что в среднем составляет 15–30 тыс. рублей. Еще 13% опрошенных жителей страны расходует на эти цели до 15 тыс. рублей. Почти треть населения ежемесячно отдает за еду, коммунальные платежи и транспорт от 30 до 50 тыс. рублей. Одна десятая семей России тратит на то же самое 70 тыс. рублей. Всего у 2,8% траты доходят до 100 тыс. рублей, а у 1,8% превышают 100 тыс. рублей.

Опрос также выявил, что 18% граждан России не расходуют и четверти своего ежемесячного дохода на базовое потребление. В то же время другие 17% сказали, что их дохода не хватает, чтобы обеспечить себя необходимым.

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