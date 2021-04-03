Роспотребнадзор изучит взятые из загрязненной реки Волхов пробы воды

Санкт-Петербург, 3 апреля. Федеральная служба проверит воду из реки Волхов на предмет наличия вредных или опасных для экологии веществ после ЧП с теплоходом «Академик Якутин».

Результаты проверки будут переданы в контролирующие органы, в том числе в транспортную прокуратуру. Об этом ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.

Ранее на место обнаружения следов нефти выехал волховстроевский транспортный прокурор. Сотрудники поисково-спасательного отряда выставили боновые заграждения и применили абсорбенты для устранения негативных последствий на окружающую среду.

Появление нефтяных пятен на реке Волхов связывают с затонувшим пассажирским теплоходом в конце января 2021 года. Источник загрязнения достоверно неизвестен, расследование продолжается, сообщал ФАН.