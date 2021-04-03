Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России к лету

Москва, 3 апреля. Через два-три месяца у россиян окончательно сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, уверен реаниматолог Александр Островский.

Несмотря на то, что россияне не очень активно участвуют в кампании по вакцинации, страна уже практически сформировала необходимый коллективный иммунитет по коронавирусу. Таким мнением поделился основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

«В целом, уровень иммунизации в России довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев», — цитируют его РИА Новости.

На сегодняшний день кампания по вакцинации населения от коронавируса проходит в стране не очень активно. Для популяризации вакцинации клиникам нужно снять часть ограничений по требованиям к допуску к вакцинации, добавил он.

Не так давно вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России имеет тенденцию к стабилизации. При этом она не исключила некоторых колебаний в показателях по заболеваемости.