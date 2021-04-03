Ольга Прокофьева заявила, что Анастасия Заворотнюк всегда занимает место в ее сердце

Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева призналась ФАН, что ее коллега по работе Анастасия Заворотнюк всегда занимает место в ее сердце.

Прокофьева в комментарии Федеральному агентству новостей поздравила с днем рождения Заворотнюк, которой в субботу исполнилось 50 лет.

«Хочу поздравить Настю с днем рождения и сказать, что она всегда в моем сердце, — отметила Прокофьева. — Я люблю бесконечно и ее, и всю ее семью. И желаю всего самого наилучшего».

При этом собеседница ФАН не захотела больше говорить ни о чем другом, включая какие-то интересные или, может быть, даже трогательные моменты из совместных съемок.

«Ни одного слова о чем-то другом, — сказала Прокофьева. — Ничего [больше] рассказывать не буду».

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993-м окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева). За два года до этого дебютировала в фильме режиссера Тамары Павлюченко «Машенька», где сразу же сыграла главную роль.

Популярность пришла к Заворотнюк после роли Виктории Прутковской в телесериале «Моя прекрасная няня» (снимался с 2004 по 2008 годы).

Также в активе Заворотнюк такие кинофильмы и телесериалы, как «Между нами, девочками. Продолжение», «Мамы», «Я больше не боюсь», «Провокатор», «Код апокалипсиса» (вместе с французской звездой Венсаном Пересом), «Аманда О» и другие.

С партнером по «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым у нее были романтические отношения.

В сентябре 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва, через 10 лет у них родилась дочь Мила.

В августе 2019-го актриса перестала принимать участие в театральных спектаклях, а через два месяца ее близкие сообщили, что Анастасия проходит некий курс лечения.

В мае прошлого года стало известно, что у нее рак мозга. Об этом во время совещания по развитию генетических технологий у президента России рассказал директор Института молекулярной биологии РАН имени В. А. Энгельгардта Александр Макаров.

На днях стало известно, что Заворотнюк вернется на телеэкраны — в день ее 50-летнего юбилея на канале НТВ состоится премьера сериала «Каспий 24», снятого еще в 2017 году.