Виктор Бычков рассказал, кем был и чего боялся Алексей Булдаков

Известный российский актер театра и кино Виктор Бычков рассказал ФАН, что его партнер по картине «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков был хорошим человеком и замечательным артистом, но при этом боялся своего темперамента.

Лауреат Государственной премии РФ и премии «Золотой орел» (обе — за фильм «Кукушка») в эксклюзивном интервью рассказал, каким он запомнил народного артиста РФ, который скоропостижно ушел из жизни 3 апреля 2019 года. Всего за восемь дней до этого Булдаков отметил 68-летие.

«Человеком он был хорошим, а актером — замечательным, и работалось с ним очень хорошо, — отметил Бычков. — Алексей Иванович поражал своей народностью. Ведь что такое народность? Это надежность. Говорил: «Все сделаем, не надо торопиться, все будет нормально».

По словам собеседника ФАН, вокруг Булдакова всегда была атмосфера спокойствия.

«Но это совсем не значит, что у него не было темперамента, — подчеркнул Бычков. — Темперамент был большой, сильный. Но он сам его боялся! Алексей Иванович практически никогда не кричал, никогда не ругался. Вот говорят о русском народе — долго терпит. Он и был ярким представителем этого народа».

Все знаменитые фразы Булдакова вроде тостов из кинокартин о различных «национальных особенностях» — из сценариев, и народный артист усердно выполнял все задумки режиссеров.

«Это говорит о его высокопрофессиональном актерском даровании, — заверил собеседник ФАН. — Он мог слова авторов превратить в свои слова. И уже они уходили от него в народ. Повторюсь, что у Алексея Ивановича была надежность. Если он рядом с тобой стоял, то, значит, со спины никто не подходил. Это чувствовалось, и все тянулись к нему».

А еще Булдаков очень любил женщин, заключил Бычков.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка, что в Алтайском крае. В 1969-м окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Потом работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани.

Дебют в кинематографе состоялся год спустя — в военной драме режиссера Леонида Макарычева «Сквозь огонь», где актер сразу сыграл главную роль. В дальнейшем Булдаков часто играл людей в форме. Герой, который принес ему всенародную любовь, — генерал Иволгин в кинокомедии «Особенности национальной охоты» (а также потом «рыбалки», «охоты в зимний период» и «политики»).

Всего на счету Алексея Ивановича почти полторы сотни ролей в фильмах и телесериалах. В 1999 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а через 10 лет — народного.

С Виктором Бычковым Булдаков снялся вместе в девяти проектах, включая четыре «национальные особенности» и «Операцию «С новым годом».

Актер умер во сне 3 апреля 2019 года, находясь в столице Монголии Улан-Баторе, куда приехал отмечать день рождения лучших друзей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похоронен артист на Троекуровском кладбище в Москве.

На днях другой постоянный партнер Булдакова по «национальным особенностям» — Семен Стругачев — рассказал о смерти своего коллеги.