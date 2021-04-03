Кедми предсказал судьбу Украины в случае столкновения России и НАТО

, 3 апреля. Бывший израильский разведчик и руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми раскрыл, кто первым пострадает в возможном конфликте между НАТО и Россией.

По словам Кедми, США безжалостно поставят под первый удар Украину. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отметив, что Вашингтон уже готов разместить на подконтрольной Киеву территории ракеты малой дальности и военные базы, но тем самым поставит его под первый же ответный удар со стороны Москвы в случае прямой угрозы.

"Удары получат те базы, которые представляют опасность. Поэтому те американские базы и те, кто готовы расположить на своей территории те или иные средства или разведки, предупреждения, или атакующие, они подвергают себя смертельной опасности на случай войны", — поделился соображениями экс-разведчик.

Кедми отметил, что для Киева было "настоящим безумием" так подставить себя и позволить НАТО размещать военные объекты в своей стране.

Опрометчивой экс-разведчик счел и возрастающую агрессию риторики украинской власти в адрес России. Кедми с грустью резюмировал, что командование ВСУ просто не отдает себе отчет в том, что для настоящей боеспособности армии недостаточно переодеть ее в форму из стран НАТО.

До этого израильский экс-разведчик раскрыл прессе, о чем на самом деле договаривались главы генштабов США и России в недавних телефонных переговорах по Донбассу.

Сенатор Алексей Пушков тем временем заявил, что Украине не стоит рассчитывать на военную поддержку США в случае начала боевых действий в Донбассе. Как цитирует сенатора сайт 360tv.ru, в случае реального конфликта Вашингтон поддержит Киев только антироссийскими санкциями.