Паводок в Саратовской области: затоплено два моста, уровень воды растет

Саратов, 3 апреля. Паводковые воды затопили два низководных моста в Самойловском районе. Подъем уровня воды зафиксирован в 13 районах региона.

«Произошел перелив низководного моста на реке Терса вблизи села Залесянка. Высота перелива низководного моста составляет 50 см. Движение транспорта по мосту прекращено. Движение к селу Залесянка осуществляется по грунтовой дороге через село Ольшанка. Еще один перелив моста зафиксирован у села Штейнгард. Высота перелива — 10–15 см. Угрозы подтопления села нет. Объезд осуществляется через село Крыйнички. Перед главой района поставлена задача — лично контролировать ситуацию. Всего с начала паводкоопасного периода спасатели провели 12 ледовзрывных работ», — рассказал в Instagram глава областного правительства Роман Бусаргин.

Спасатель Виталий Т. сообщил корреспонденту ФАН, что ситуация с паводком находится под контролем. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет.

«Против нас «сыграли» несколько теплых дней подряд, из-за чего снег таял с увеличенной скоростью. Никакой серьезной проблемы подтопление мостов не представляет, тем более, что есть удобные объездные пути. Рост уровня воды в реках — это нормально, ведь снег тает с огромной скоростью. Прямо сейчас можно констатировать, что ситуация под контролем», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, как в Саратовской области готовятся к лесным пожарам. Регион активно закупает разнообразную технику.