Репродуктолог Минздрава опроверг опасность длительного сексуального воздержания

Москва, 3 апреля. Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин прокомментировал утверждение, что отказ от секса приводит к болезням.

Медик не согласен с таким высказыванием. К развитию различных заболеваний могут привести беспорядочные половые связи. Мужчина способен длительное время воздерживаться от интимных отношений без вреда для здоровья, уточнил Олег Аполихин.

«Также нет научного подтверждения, что длительное воздержание у женщин может стать причиной гинекологических заболеваний», — отметил собеседник радиостанции «Говорит Москва».

Есть подтверждение, что частая смена сексуальных партнеров может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Речь идет о заболеваниях, передающихся половым путем, объяснил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

О том, что долгое воздержание от секса может быть опасно для здоровья, ранее рассказал врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук. По его мнению, отсутствие интимных отношений может привести к детренированности половых органов.