Судья Саддама Хусейна умер от коронавируса в Ираке

Багдад, 3 апреля. Судья Мухаммад Орейби умер в Ираке от осложнений, вызванных CoViD-19, он участвовал в процессе над президентом Саддамом Хусейном, арестованным американскими войсками в 2003 году и впоследствии казненным в Багдаде.

Свои соболезнования в связи с кончиной судьи выразил Высший судебный совет Ирака, отметив, что «Мухаммад Орейби был одним из самых выдающихся судей, обладавших всеми необходимыми для идеального судьи качествами, и в первую очередь — храбростью вершить правосудие над членами бывшего диктаторского режима, поэтому он останется в памяти и сердцах иракцев».

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи также выразил соболезнования:

«Со всей скорбью и болью мы выражаем соболезнования уважаемому иракскому народу с уходом государственного деятеля, судьи, профессора Мухаммада Орейби, который покинул нас в нелегких условиях борьбы за жизнь против коронавируса».

Суд над Саддамом Хусейном начался в июле 2004 года. 30 декабря 2006 года бывшего президента казнили через повешение по решению Верховного суда Ирака. Во время судебного процесса Саддам Хусейн воскликнул, обращаясь к Орейби: