Женщины раньше мужчин начинают осознавать независимость от родителей

Москва, 3 апреля. Жители РФ рассказали, когда и при каких обстоятельствах они осознали независимость от родителей. Опрос провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Женщины раньше мужчин понимают, что не зависят от родителей. В среднем представительницы прекрасного пола ощущают это в 21 год. Участниками опроса стали 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет считает, что независимостью от законных представителей является способность содержать себя самостоятельно.

Порядка 17% респондентов чувствуют родительский контроль при любых условиях. Особенно тяжело «перерезать пуповину» дается мужчинам. Ощущение зависимости при этом снижается с ростом дохода. Среди россиян с зарплатой свыше 80 тыс. руб. гораздо меньше тех, кто испытывает подобное чувство.

Ощущение зависимости от родителей приходит из детства. Законным представителям необходимо в меру контролировать своих подопечных, которые могут попасть в плохую компанию. Подробно об этом рассказала психолог Наталья Наумова в комментарии Федеральному агентству новостей.