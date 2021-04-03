Руководители МИД стран СНГ утвердили проект о противодействии терроризму

Москва, 3 апреля. Совет министров иностранных дел стран СНГ одобрил несколько важных проектов. Очередное заседание руководителей внешнеполитических ведомств состоялось в российской столице.

Главы МИД, в частности, поддержали проект договора стран СНГ о противодействии легализации доходов, которые были получены незаконным путем. Документ также предполагает борьбу с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии сообщила, что глава ведомства Руслан Казакбаев в ходе заседания призвал коллег к совместному поддержанию темпов взаимной торговли на пространстве Содружества. Он также выступил за возобновление регулярного авиасообщения между странами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее допустил возможность проведения встречи «пятерки» Совбеза ООН.