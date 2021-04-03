Аналитики NI раскрыли, как Россия готовится топить американские эсминцы

Вашингтон, 3 апреля. Маневры российских боевых самолетов вблизи американских кораблей беспокоят Пентагон, заявили американские журналисты.

Экипаж эсминца ВМС США USS Donald Cook в акватории Балтийского моря наблюдал близкие пролеты российских истребителей и вертолетов в течение двух дней в 2016 году, пишет военный аналитик Роберт Бекхузен в материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, подобные случаи не являются единичными.

Два истребителя Су-24 несколько раз прошли вблизи корабля на малых высотах 11 апреля, а на следующий день над USS Donald Cook кружил противолодочный вертолет Ка-27, после чего к эсминцу вновь несколько раз приближались самолеты, отрабатывая удары по кораблю, уточнил эксперт. Подобные маневры сильно обеспокоили руководство Европейского командования ВС США, отметил автор статьи.

Американские моряки не стали менять курс, чтобы избежать встречи с российской авиацией, констатировал журналист. Тем не менее экипажу корабля пришлось отказаться от использования палубного вертолета SH-60 Seahawk из-за того, что российские самолеты летали в непосредственной близости от USS Donald Cook.

Эсминец не единожды привлекал внимание ВС РФ, подчеркнул аналитик. Бекхузен уточнил, что подобный случай произошел и в акватории Черного моря, где несколько Су-24 также провели несколько имитаций атак на корабль.

Действия российских пилотов вызвали возмущение в Вашингтоне, однако они могут быть ответом России на постоянные выпады и санкционное давление со стороны США, считает автор материала. Он добавил, что ВКС РФ не только отрабатывают удары по кораблям ВМС США, но и перехватывают самолеты. Бекхузен добавил, что противостояние между Россией и Соединенными Штатами продолжается, ввиду чего имитации атак и полеты российской авиации на близком расстоянии от американских кораблей стали привычным делом.

Ранее пилоты Су-24М из состава Северного флота России отработали бомбовые удары по учебным целям на полигоне, расположенном на Кольском полуострове.