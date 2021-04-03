Президент Аргентины заболел коронавирусом

Буэнос-Айрес, 3 апреля. Аргентинские врачи диагностировали коронавирус у президента страны Альберто Фернандеса. Заболевание выявили благодаря тесту на антиген.

Лидер страны решил сделать такое тестирование, поскольку у него поднялась небольшая температура и болела голова. Сейчас Фернандес ожидает результат ПЦР-теста на COVID-19. По словам политика, он чувствует себя хорошо.

Порядка 2,3 млн жителей Аргентины заразились коронавирусной инфекцией с начала 2020 года. Из них 2,1 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в стране в январе текущего года.

Власти Аргентины одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории своей страны. Порядка 330 тыс. доз препарата доставили в Буэнос-Айрес 20 марта. Эти прививки предназначены для людей старше 70 лет.