СМИ сообщили о механизмах слежки в приложениях для систем Android и iOS

Москва, 3 апреля. Приложения, установленные на операционных системах Android и iOS, могут передавать данные пользователей за границу. Об этом сообщили СМИ.

Эксперты провели исследование и проверили код программ. Оказалось, что в софте есть аналитические трекеры, которые собирают информацию о пользователях и отправляют ее IT-корпорациям для настройки рекламы. Уточняется, что данные получают такие компании как Google, Yahoo, Microsoft, Huawei и Facebook.

Разработчики приложений объяснили, что отказаться от трекеров сложно с точки зрения технологии. Более того, эта информация не считается «личными данными пользователя», отметили создатели программ.

Ранее эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты личных данных от хакеров. В частности, кнопочные аппараты могут помочь защитить данные от кражи и взлома.