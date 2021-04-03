Напавший на полицейских у Капитолия обвинил спецслужбы США в контроле над разумом

Вашингтон, 3 апреля. Подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР. Он уверял, что власти пытались манипулировать его сознанием.

Мужчина, который протаранил ограду здания Конгресса США, писал в соцсетях о том, что стал жертвой американских спецслужб. Ноа Грин заявлял, что «его преследуют власти США». По словам 25-летнего мужчины, сотрудники спецслужб якобы пытались его отравить, а также влиять на его психику. Не исключено, что мужчина мог страдать психическим расстройством, пишет CNN.

Американец протаранил на автомобиле двух правоохранителей на Капитолийском холме в центре Вашингтона, после чего въехал в ограждение. Злоумышленник вышел из автомобиля с ножом в руке и, игнорируя требование полиции бросить оружие, двинулся им навстречу. Стражи порядка ранили агрессора, спустя некоторое время он скончался. В результате инцидента два силовика получили ранения, один умер в больнице.