Пашинян готовится к встрече с Путиным, обломки «Искандеров» найдены в Шуше

Вопрос о применении Арменией ракетных комплексов «Искандер» на прошлой неделе оказывал определяющее влияние на развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. При этом в своих оценках некоторые эксперты возложили ответственность и на Россию. Между тем активно развивался политический процесс, а премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует 7 апреля посетить Москву с рабочим визитом.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Ряд негативных моментов продолжают сказываться на ситуации в зоне конфликта.

Одним из них является провокационная деятельность, о которой заявляют армянские жители Карабаха. По их словам, 28 марта в ночное время азербайджанцы забросали камнями машину, перевозившую останки погибших армянских военнослужащих, разбив у нее стекла. Об инциденте сообщила заместитель мэра города Горис Ирина Йолян, при этом подтверждающих данных, кроме фотографии авто, не приводилось.

Другая ситуация была связана с действиями вокруг пограничного населенного пункта Хнацах в Горисском районе, армянские позиции возле которого якобы окружили подразделения ВС Азербайджана. Официальная реакция была только от азербайджанского Минобороны, которое опровергло данную информацию.

В этих условиях российские миротворцы продолжают осуществлять активную посредническую деятельность, а также одновременно наращивают возможности инфраструктуры своего военного городка.

Наконец командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову удалось установить прямой контакт с новым начальником Генерального штаба ВС Армении. Встреча с Артаком Давтяном состоялась 31 марта и была посвящена обсуждению вопросов обеспечения безопасности, организации взаимодействия, а также работе по возвращению армянских военнопленных и поиску без вести пропавших.

При этом для решения проблемных вопросов пришлось подключать и главу российского Генштаба — генерала армии Валерия Герасимова. Его телефонные переговоры с генералом Давтяном состоялись на следующий день. Помимо вопросов о региональной безопасности обсуждались перспективы военного и военно-технического сотрудничества. Скорее всего, генералы обговорили и ситуацию вокруг якобы применения ВС Армении оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Также 31 марта расположение миротворцев посетил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Он сообщил, что не позднее 5 апреля будут сданы в эксплуатацию 25 мобильных городков для размещения миротворческого контингента. А по решению министра обороны Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь.

Эпопея с «Искандерами» продолжается

Не успела забыться история со словами Никола Пашиняна «о взрывающихся на 10%» ракетах «Искандер», как азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало фотографии обнаруженных в Шуше обломков боеприпасов.

Ранее как президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и представители Минобороны России заявляли, что Армения не использовала «Искандеры».

Тем не менее, маркировка 9М723 на показанных снимках соответствует оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер». Вопрос только в модификации — ряд экспертов выдвигает предположение, что если в ней отсутствовала литера «Э» (9М723-Э — для экспортного варианта), то ракета является российской и чуть ли не была запущена с территории 102-й военной базы в Гюмри. Впрочем, у этих предположений нет реальных доказательств.

В связи с тем, что армянская сторона в этом вопросе сохраняет молчание и многие должностные лица ссылаются на государственную тайну, в истории остаются «белые пятна».

Основным вопросом является целесообразность нанесения ударов таким комплексом на тактическую глубину. «Искандер» предназначен для эффективного огневого поражения особо важных малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. К ним относятся ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, средства противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромы, командные пункты и узлы связи, важнейшие объекты инфраструктуры.

В момент боев за Шушу там не находилось никаких важных объектов, кроме пехоты, в отличие, например, от Гянджи. Использовать такие ракеты, даже снаряженные кассетными боеприпасами, против пехоты в горах — ход с очень низкой эффективностью и высокими затратами.

Также странно, что обломки были найдены и представлены только сейчас, спустя четыре месяца с момента завершения конфликта. Азербайджан обладает достаточным набором средств объективного контроля, которые способны подтвердить пуск в течение часа.

Есть версии и касательно того, что обломки были доставлены с территории Сирии, где ВС РФ применяли данные комплексы. Однако такие действия ударили бы по отношениям Москвы и Баку не хуже признания независимости Карабаха.

Исходя из этого, напрашивается вывод, что история с «Искандерами» может иметь политический подтекст, при этом армянская сторона явно что-то недоговаривает.

Политический фронт

Главным событием стало заявление Никола Пашиняна о намерении подать в отставку в апреле этого года, что является одним из условий проведения досрочных выборов в Армении. Тем не менее, отказываться от власти он не планирует, и как минимум до июня останется в статусе «исполняющего обязанности».

В настоящее время армянский премьер готовится ко второму в этом году визиту в РФ и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Событие намечено на 7 апреля.

Главным в процессе подготовки стало заседание Совета национальной безопасности Армении, где Пашинян снова заявил о необходимости скорейшей разблокировки транспортных коридоров в Закавказье.

Путин и Пашинян обсудят ход выполнения договоренностей по Арцаху

Никол Пашинян 7 апреля в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий…

Подробнее на https://t.co/c3kaOS8q4g pic.twitter.com/IXTtBgOwJj — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) April 2, 2021

Подготовительную работу провела и российская сторона.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на неделе посетил и Баку, и Ереван.

На двусторонней встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил, что «постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные». Также Алиев заявил об успешности работ трехсторонней группы по разблокировке транспортных связей в регионе и сообщил, что уже есть «конкретные результаты».

В свою очередь официальное заявление пресс-службы Пашиняна после встречи с Оверчуком было нейтральным и об успехах не сообщало. При этом возможности разблокировки региональной коммуникационной инфраструктуры также обсуждались.

Пашинян и Оверчук обсудили гуманитарные договоренности по Карабахуhttps://t.co/FS1CamwqcC pic.twitter.com/ngK06m4ZHj — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) April 2, 2021

Занавес рабочего процесса приоткрыл губернатор Тавушской области Айк Чобанян. По его словам, вопрос открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном находится на этапе рабочих обсуждений. В Ереване рассчитывают, что открытие железной дороги через Тавуш создаст альтернативу Верхнему Ларсу и сократит путь до грузинского порта Поти.

Что касается вопроса безопасности Армении, то Ереван, по всей видимости, по-прежнему стремится переложить больше обязанностей на Россию. 28 марта Пашинян предложил подумать над усилением объединенной группировки войск РФ и Армении «как важнейшего элемента региональной безопасности».

Турция и Азербайджан продолжают укреплять военно-техническое сотрудничество

Делегация представителей военной промышленности Турции 1 апреля посетила Баку. Среди наиболее заметных личностей стоит отметить технического директора и совладельца компании Baykar Makina Сельджука Байрактара, которого Ильхам Алиев наградил орденом «Карабах», а также генерального директора компании Aselsan Халука Горгюна.

Президент Азербайджана наградил создателя турецких беспилотников Байрактар орденом «Карабах» https://t.co/0LQpy0KJIS — Rasim (@Rasim65705170) April 1, 2021

При этом создатель известных беспилотников косвенно признал, что турецкие специалисты принимали участие в боевых действиях во время войны в Карабахе. Что неудивительно — о выпуске первых азербайджанских операторов сообщили только спустя 4 месяца после окончания войны.

Присутствие в составе делегации руководителей турецкого Комитета оборонной промышленности и ВВС демонстрирует, что кураторство над развитием военно-воздушных сил Азербайджана продолжат сохранять представители Анкары.

Тема геноцида армян продолжает политизироваться

Опосредованное влияние на стабильность в Закавказье могут оказать американо-турецкие отношения. Как сообщает сайт турецкой газеты «Sabah», 24 апреля (в день поминовения армян, погибших из-за действий Османской империи в 1915 году) президент США Джо Байден может использовать в своей речи слово «геноцид».

На этот вопрос остро реагируют как в Анкаре, так и в Ереване. В условиях готовности действующего правительства Армении идти на контакт и налаживание коммуникаций с Турцией, признание Вашингтоном факта Геноцида армян может разрушить все усилия по установлению безопасности в Закавказье в постконфликтный период.

Минская группа ОБСЕ не рассчитывала на мирное решение конфликта

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд опубликовал на сайте The International Conflict Resolution Center статью, в которой приводит подробности о деятельности Минской группы.

«Во время своих многочисленных визитов в Ереван и Баку я понял, что каждая сторона находится в своей позиции, маловероятно, что она пойдет на какой-либо компромисс. Я пришел к выводу, что только война может окончательно решить карабахский вопрос, но эта точка зрения никогда не предавалась огласке», — сказал Хогланд.

Бывший посол Ричард Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилияhttps://t.co/Wv1k0nml5s pic.twitter.com/YDllhxOZoO — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) August 18, 2020

Все прекрасно знали, что подобные конфликты не решаются за столом переговоров, и полномасштабная война неизбежна. Но в период выполнения своих полномочий дипломаты лукавили, говоря о «мирном разрешении конфликта» («peaceful resolutions»).

При этом Хогланд в большей степени жаловался и на позицию России. По его мнению, Москва могла бы быстро решить конфликты в Закавказье, Приднестровье и Украине, однако не делает этого для того, чтобы иметь возможность маневра.

Касательно статуса самой Минской группы, дипломат считает, что сейчас она рискует оказаться на задворках международной дипломатии если не пересмотрит свою миссию с учетом роли Турции и Ирана.

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