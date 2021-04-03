Мурашко поблагодарил завершивших операцию во время пожара врачей в Благовещенске

Благовещенск, 3 апреля. Заслуги работников кардиохирургической клиники отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он выразил благодарность от имени всего Министерства.

Министр ведомства Мурашко выразил благодарность благовещенским врачам, завершившим операцию на открытом сердце во время пожара в кардиохирургической клинике. Чиновник подчеркнул слаженность и самоотверженность действий медицинских работников, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

ФАН сообщал о том, что пациенты клиники были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу. Мужчина, перенесший операцию, пребывает в сознании, но находится в тяжелом состоянии.