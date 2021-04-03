Звезда «Интернов» Светлана Пермякова пожаловалась на дорогую недвижимость в Москве

Москва, 3 апреля. Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, переехавшая в квартиру на Кутузовском проспекте, посетовала на высокие цены на недвижимость в Москве.

Актриса и ее восьмилетняя дочь Варвара переехали в трехкомнатную квартиру в центре столицы. Ради такого жилья Пермякова взяла ипотеку.

«Хороша и неказиста жизнь российского артиста. Конечно, хотелось бы обойтись без обременений и ипотек, но жизнь в столице нашей родины дорогая, как и недвижимость в ней», — пожаловалась она.

Звезда исправно выполняет обязанности перед банком, хотя в прошлом году из-за пандемии коронавируса столкнулась с крупными финансовыми проблемами.

«Осенью наступили просто какие-то дни отчаяния: я начала стучать во все двери, звонила знакомым, продюсерам. Двери никто не открыл, большинство поддержали надеждой на потенциальные проекты», — вспомнила актриса.

Друзья предлагали Пермяковой финансовую помощь, но она отказывалась и лишь благодарила за моральную поддержку.

«Мы доплыли до берега и не потонули – это главное!» — заключила она в беседе с Kp.ru.

Актриса рассказывала, что это уже третья взятая ею ипотека. Ради квартиры с видом на Кремль она продала две другие, бывшие в ее собственности. А впервые на покупку жилья в столице она решилась в 2007 году.