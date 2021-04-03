Экс-министру из Саратовской области и ее мужу не придется сидеть по делу о взяточничестве

Саратов, 3 апреля. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего министра и ее мужа. По итогу заседания оба фигуранта дела о коррупции были оправданы.

Правоохранительные органы считали, что бывшая чиновница и ее муж «заработали» на взятках 13,4 млн рублей. Супруг якобы был посредником при передаче денег.

Основная фигурантка с 2013 года занимала высокие должности в региональном правительстве. Сторона обвинения настаивала, что чиновница, пользуясь положением, оказывала покровительство бизнесмену. Благодаря ее помощи коммерсант смог размещать объекты своего бизнеса в помещениях МФЦ.

Судья проанализировал предоставленные следствием доказательства и пришел к выводу, что факт преступной деятельности не доказан. Приговор носил оправдательный характер.

Бывший вице-губернатор Новгородской области предстанет перед судом. Фигурант попытался «продать» своему знакомому пост губернатора Подмосковья. Сумма сделки составляла 35 млн евро, сообщало Deita.