Жители Саратова теперь могут брать напрокат трамваи и троллейбусы

Саратов, 3 марта. МУПП «Саратовгорэлектротранс» теперь может сдавать напрокат трамваи и троллейбусы, соответствующее постановление подписал мэр города Михаил Исаев. Услуга была введена для реализации проекта «Театральный троллейбус», но пользоваться ей могут любые физические и юридические лица.



Первый час аренды трамвая стоит 1266 рублей, второй и последующие часы — 866 рублей. На троллейбус цена чуть выше: 1350 рублей первый час, последующие обойдутся в 916 рублей.

«Не верю, что это услугу реально будет кто-то использовать. С другой стороны, к нам в город приехали современные трамваи: может, молодожены будут заказывать. В целом это довольно хлопотно, как я понимаю, ведь нужно снимать транспорт с линии и так далее», — рассказал корреспонденту ФАН водитель троллейбуса Олег Ж.

Ранее Москва подарила Саратову 30 поддержанных трамваев. Большинство жителей города проголосовали за то, чтобы их перекрасили в желтый цвет.