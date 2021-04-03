Спрогнозирован уровень годовой инфляции в России на апрель

Москва, 3 апреля. По мнению аналитиков крупнейших российских банков, апрельская инфляция подскочит до 5,6%.

Способствовать инфляции в текущем месяце будут подорожание продовольствия на мировых биржах и перебои с поставками из-за коронавируса, отмечает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Годовая инфляция в России, по его оценкам, составит до 5,6%.

В апреле снова возможно локальное ускорение инфляции, подтвердил главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов.

«Важно не допустить роста цен на бензин, в противном случае возможен новый виток вторичных инфляционных процессов», — цитирует Попова РИА Новости.

Директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в свою очередь спрогнозировал пик российской инфляции на апрель и май.

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что экономика России пострадала во время эпидемии меньше экономик многих других стран. Причиной тому стали более мягкие ограничения, в частности отсутствие карантина во время второй волны коронавируса.