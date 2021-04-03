В йеменском Марибе погибли сразу два командира хуситов

Сана, 3 апреля. В йеменской провинции Мариб за сутки погибли два высокопоставленных командира хуситских подразделений. Рано утром третьего апреля, в ходе ожесточенных боев между правительственной армией Йемена и отрядами повстанцев-хуситов на направлении Аль-Кассара погиб командующий хуситским подразделением быстрого реагирования генерал Самир Яхъя, сообщает издание Akhbar Al-Saat.

Яхъя был направлен руководить подразделением днём ранее, после гибели предыдущего командира, лейтенанта Кусайя аль-Аммари, отмечает издание.

На западе провинции Мариб несколько дней продолжаются ожесточенные боестолкновения между силами движения «Ансар Аллах» (хуситами) и отрядами йеменской армии, лояльными экс-президенту Мансуру Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.