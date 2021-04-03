Дастин Порье подписал контракт на третий бой с Конором Макгрегором

Вашингтон, 3 апреля. Боец смешанных единоборств Дастин Порье заключил с UFC соглашение на третий в карьере поединок с экс-чемпионом промоушена в двух категориях Конором Макгрегором.

Американец Порье согласился сразиться с Конором Макгрегором на турнире UFC 264, сообщает MMA Fighting. Согласно данным источника, ирландец пока дал лишь устное согласие на бой. Поединок должен состояться 10 июля.

Условия подписанного Порье с UFC контракта пока не разглашаются. Также неизвестно и место проведения поединка. Не исключено, что бой пройдет за пределами Лас-Вегаса, так как в Неваде могут не снять связанные с пандемией COVID-19 ограничения.

Порье и Макгрегор дважды встречались в октагоне. Первый поединок в 2014 году завершился победой ирландца нокаутом в первом раунде. Второй бой в январе этого года выиграл Порье. Он выиграл поединок на турнире UFC 257 техническим нокаутом во втором раунде.