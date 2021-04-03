В России анонсировали разработку новых баллистических ракет «Кедр»

Москва, 3 апреля. СМИ получили информацию о начале создания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр». Она заменит в российских ракетных войсках «Ярсы».

По словам источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, начало опытно-конструкторской работы по созданию «Кедра» запланировано на 2023–2024 годы.

«Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023–2024 годах», — сказал он.

В Ракетных войсках стратегического назначения новые ракеты заменят комплексы «Ярс» согласно программе модернизации до 2030 года. «Кедры» будут производить как в стационарном виде с базированием в специальных пусковых шахтах, так и в мобильном варианте.

Специалисты Московского института теплотехники, где были разработаны комплексы «Ярс» и «Тополь», пока воздержались от официального комментария.

Гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов тем временем раскрыл перспективы дальнейшего развития гиперзвуковых российских комплексов.

Сайт 360tv.ru передал, что в стране также запущена разработка систем контроля состояния шахтных установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Она позволит следить за правильной работой сложного оборудования.