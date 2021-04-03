Фонд борьбы с репрессиями предложил помощь задержанному американскому продюсеру

Москва, 3 апреля. Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который основал бизнесмен Евгений Пригожин, намерен оказать помощь продюсеру из США Энтону Остину.

Предположительно, Остин стал жертвой расовой дискриминации со стороны правоохранительных органов. Музыкальный продюсер был задержан сотрудниками полиции Лос-Анджелеса. По его словам, правоохранители превысили полномочия и применили чрезмерную силу. Продюсер, которого обвинили в сопротивлении аресту, считает задержание незаконным.

«По оценке инициативной группы ФБР, в действиях сотрудников полиции Лос-Анджелеса по отношению к Остину могут усматриваться неправомерные действия, выраженные в нарушении прав и свобод человека», — говорится в сообщении Фонда борьбы с репрессиями.

Инициативная группа обратилась за разъяснениями по этому делу к президенту США Джозефу Байдену, главе Госдепа США Энтони Блинкену, генеральному прокурору Меррику Гарланду, начальнику департамента полиции Лос-Анджелеса Мишелю Муру.

Стоит отметить, что Фонд Пригожина ведет борьбу с расовой дискриминацией и готов оказать правовую и информационную помощь Остину и его семье.

Ранее Фонд борьбы с репрессиями рассмотрел материалы об аресте американского активиста Пола Миллера. Как считают в Фонде Пригожина, арест Миллера имел все признаки преследования по политическим мотивам.