Бастрыкин рассказал о грядущих кадровых перестановках в СКР

Москва, 3 апреля. Руководство СК в течение 70 дней примет решение о назначении силовиков на новые должности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин собирается совершить кадровые перестановки, понизив статус Главного управления по расследованию особо важных дел. На данный момент им обладают 15 генералов.

Всего в ГУРОВД несут службу 104 человека. Старшие следователи при председателе СКР были назначены на свои должности указом президента, сообщило URA.RU.

В результате понижения статуса и перехода ГУРОВД в состав Главного следственного управления (ГСУ) в первом подразделении останутся 94 сотрудника, которых направят по разным отделам. Под сокращение попадут 12 сотрудников. Двое из них — с генеральскими званиями. Руководство СК примет решение по сокращению и назначению новых должностей в течение 70 дней.

ФАН сообщал, что Бастрыкин во время онлайн-совещания с руководителями территориальных органов СК обсудил важность использования соцсетей для увеличения эффективности работы СК.