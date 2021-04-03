В Китае назвали российское подводное оружие, которому нет аналогов в мире

Пекин, 3 апреля. Российский флот имеет на вооружении баллистическую ракету «Лайнер», которая превосходит все имеющееся подводное вооружение в мире, заявили аналитики китайского издания Sohu.

Как передает «ПолитРоссия», недавние учения экипажей подводных лодок ВМФ РФ в Арктике показали, что российские субмарины на сегодня имеют высокий уровень боеподготовки. Многие обозреватели называют атомные подлодки российского флота самыми мощными во всем мире, и в Китае полагают, что это связано с ядерным арсеналом.

Авторы Sohu указали, что одним из сильнейших вооружений АПЛ Военно-морского флота РФ является баллистическая ракета на жидком топливе Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

«Р-29РМУ2.1 обладает возможностью комбинировать боевую нагрузку. Каждая ракета имеет четыре боевых блока. Максимальная дальность действия достигает 11 000 км», — подчеркнули аналитики.

По их словам, данная ракета не просто так считается опасной: по некоторым параметрам она превосходит известную «Булаву». Также «Лайнер» не имеет подобных себе аналогов ни в одном подводном флоте передовых военных стран, таких как США, Китай, Великобритания и Франция.

Стоит отметить, что ранее китайские эксперты заявили, что новейший российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА превзойдет американский В-2 Spirit.